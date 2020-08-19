Украина на карантине: что чаще всего покупали в интернете

Связанный с эпидемией коронавируса карантин в Украине и вынужденное затворничество внесли слишком много изменений в привычный уклад жизни. Поменялись и привычки покупателей, которые теперь вместо путевок и билетов покупают велосипеды, а доставка любой продукции стала едва ли не топ-запросом в обществе. Сайт "Сегодня" рассказывает, что чаще всего украинцы покупали в интернете.

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Оказалось, что гораздо чаще украинцы стали покупать товары для отдыха на природе (складные стулья, палатки, рыболовные снасти, садовые столы, гамаки), но реже – заказывать портативные колонки, наушники, дорожные сумки и рюкзаки.

По данным маркетплейса Prom.ua этим летом почти в 4 раза вырос спрос складные стулья и столы, а также скейтборды и роллерсерфы.

"В стране приобретает популярность внутренний туризм. Также многие переехали на дачу. В итоге онлайн покупают все для дачи, сада, рыбалки и походов или выездов на природу. Больше всего заказывают тенты и палатки. На них тратят около 1300 грн. Затем выбирают садовые или складные столы, стулья (760-880 грн), гамаки (400 грн) и поливочные шланги (410 грн). На удочки, спиннинги тратят около 590 грн, на рыболовные снасти — 450 грн, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, летом 2020-го украинцы тратят на 12-17% меньше на товары для дачи и отдыха", – говорит Лилия Овчинникова, руководитель пресс-службы Prom.ua.

Для детей заказывают батуты, скейтборды и роллерсерфы. В среднем на батуты тратят 5000 грн, а на скейтборды и роллерсерфы – 520 грн.

Технику покупают чуть меньше, но некоторые товары уверенно держатся в топе. В основном заказывают смарт-часы и фитнес-браслеты, а вот портативные колонки и наушники этим летом стали покупать реже. Так, если летом 2019 года на портале было 29 тыс. заказов наушников и гарнитур, то этим летом их всего 19900, а число заказов портативных колонок сократилось с 11300 до 8000.

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Летом люди начали отмечать праздники. Из-за карантина свадебный сезон стартовал позже. Поэтому в интернете заказывали воздушные шары и композиции из них, а также свадебные аксессуары. Средний чек – 250 грн. Интересно, что количество заказов воздушных шаров за год выросло с 3500 до 5800, а вот свадебные аксессуары покупали реже – 4100 заказов в 2019 году и 3100 – летом 2020 года.

Руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко говорит, что в июне-июле 2020 года наибольший интерес на платформе OLX у пользователей вызывают автозапчасти и мобильные телефоны. При этом спрос на эти товары за год увеличился на 49% и 22% соответственно.

"Вместе со спросом выросло и предложение. Объявлений с запчастями для транспорта стало больше почти на 43%. Телефонов же от продавцов в этом году +14%, или почти 36 тыс. объявлений. В рейтинг самых интересных товаров летом 2020 ворвались и велотовары. Предложение выросло на 47%, а спрос — на 69%. Среди объявлений, на которые спрос, наоборот, значительно снизился, ожидаемо оказались билеты, на которые откликнулись на 81% меньше, чем прошлым летом. Интерес пользователей некритично уменьшился к некоторым маркам автомобиля", — поясняет Сыроватко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Покупательские настроения украинцев резко изменились – деньги "улетают" через интернет".

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