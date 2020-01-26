Украина на пороге строительного бума: за год строительство выросло на 20%

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

В прошлом году объемы строительства в Украине, где недавно показали вызывающий случай коррупции в сфере столичной застройки, выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в 2019 году в отношении к 2018-му рост объема строительных работ наблюдался во всех категориях строительства.

В жилом строительстве рост составил 3%, в нежилом – 27,4%, в инженерном – 23,3%.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве.

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Наиболее существенный рост наблюдался в Винницкой (на 76,3%, до 10,2 млрд грн), Черниговской (на 51,8%, до 1,8 млрд грн) и Николаевской (на 45,1%, до 4,2 млрд грн) областях.

Снижение объемов выполненных стройработ зафиксировано в Запорожской (на 7,6%, до 3,7 млрд грн) и Луганской (на 1,3%, до 0,6 млрд грн) областях.

В Киеве рост объемов стройработ в 2019 году увеличился на 24% – до 41,2 млрд грн.

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"Одним из факторов роста является активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров. Так, согласно данным Госказначейства, за 11 месяцев 2019 года расходы фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд грн", – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Именно эти деньги, а также средства частных предприятий подстегнули рост объемов строительства инженерных сооружений и нежилых зданий.

А относительно скромный показатель роста в жилищном строительстве Милованов объяснил тем, что в прошлые годы нового жилья построили настолько много, что предложение пока значительно превышает спрос.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о новых тенденциях на рынке недвижимости. Эксперты поделились информацией о падении спроса на хрущевки и росте интереса к жилкомплексам и экопроектам.

Напомним, в январе-сентябре прошлого, 2019 года в Украине объемы нового жилья, которое ввели в эксплуатацию, увеличились на 48%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 7,7 млн квадратных метров. В 2018 году этот показатель был на уровне 5,2 млн квадратных метров. Из-за того, что нового жилья становится все больше, а низкая покупательная способность украинцев так и не улучшается, спрос на недвижимость в 2019 году упал. Также, особых колебаний не было и в ценах на жилье.

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