Украина нацелилась на поставки газа из США: опубликован меморандум

Украина уже много лет рассматривает возможность стать газовым хабом Европы. Один из шагов к достижению такой цели сделал Кабинет министров Украины, который одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум касается возможных поставок сжиженного газа из США в Украину. А присутствовавший на заседании нардеп Алексей Гончаренко обнародовал полный текст меморандума.

В частности, в документе речь идет о том, что поставки сжиженного газа (LNG, СПГ) в Украину могут составить 5,5 млрд кубометров в год. Цена такого газа будет определяться в привязке к рынку Henry Hub.

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Также говорится о строительстве новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной. В целом новый меморандум подписан ради воплощения в жизнь другого документа – "газового" меморандума между США, Украиной и Польшей, который был заключен в 2019 году и призван положить начало проекту по поставкам в Украину через Польшу сжиженного газа из Соединенных Штатов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" уже сообщали, что США готовы сделать из Украины газовый хаб. Зачем это нужно и что думают о таких амбициозных планах специалисты, узнавайте из сюжета:

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