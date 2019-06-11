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Украина нацелилась на поставки "молочки", мяса и рыбы в Катар

11 июня, 06:06

Госпотребслужба согласовала формы международных ветеринарных сертификатов

Фото: Pixabay

После согласования международного ветеринарного сертификата на экспорт рыбы и рыбных продуктов в Сербию, Украина согласовала формы аналогичных документов на экспорт ряда продуктов в Катар. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет о сертификатах для экспорта украинского мяса и мясных продуктов, в частности, мяса птицы и говядины, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Госпотребслужба согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт украинской говядины и продуктов из нее в Саудовскую Аравию, а также – требования к экспорту своей молочной продукции в Оман.

Как выбрать безопасные яйца, смотрите в сюжете:

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Тег экспорт, Катар, рыба, мясо, яйца, сертификаты, госпотребслужба

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Сегодня

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