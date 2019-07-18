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Украина начала антидемпинговое расследование по импорту товаров из трех стран

18 июля, 13:26

Речь идет о некоторых товарах из России, Китая и Беларуси

Фото: Pixabay

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 17 июля начала антидемпинговые расследования и пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину ряда товаров из России, Беларуси и Китая. 

Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, ранее сообщившая об антидемпинговых мерах относительно поставок в Украину цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы

Теперь речь идет об аналогичных мерах в отношении импорта спичек из России и Беларуси, автомобильных колесных дисков из алюминия из Китая и России, а также изготовленных из черных металлов тросов и канатов из Китая.

Отмечается, что 5 июля 2019 года Минэкономразвития получило жалобу от одного из украинских предприятий относительно белорусских и российских спичек.

"Исследование показало, что в период 2016-2018 годов объем импорта товаров из России и Беларуси вырос в абсолютных показателях на 1,19%, доля такого импорта относительно потребления в Украине выросла на 9,41%, а относительно производства – на 3,42% . Общая стоимость импорта из этих стран в 2018 году – более 3 млн долларов. Уровень демпинговой маржи для России – 65,4%, для Беларуси – 22,5%", – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что 15 мая этого года поступила жалоба относительно дисков из Китая и России. Согласно исследованию, с четвертого квартала 2015-го по третий квартал 2018 года произошел рост импорта этих товаров на 175,6% и 16,9% в абсолютных показателях соответственно.

"Общая стоимость импорта из КНР и РФ в 2018 году составила почти 7 млн долларов. Уровень демпинговой маржи для Китая – 40,65%, для РФ – 23,42%", – отметила пресс-служба.

Жалоба на китайские тросы и канаты поступила 14 июля 2019 года, добавили в Минэкономразвития.

Новости "Сегодня" сообщали, что в апреле МКМТ решила пересмотреть антидемпинговые меры относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из России, а в июне – установила антидемпинговые меры к импорту некоторых видов российского проката с антикоррозионным покрытием на уровне 47,57%.

Кроме того, 15 мая Кабинет министров принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. 


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Тег Россия, торговля, Китай, Беларусь, расследование, демпинг, Минэкономразвития, антидемпинговое расследование

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Источник:

Сегодня

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