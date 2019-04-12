Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – Коболев
Глава "Нафтогаза" сообщил, что экспорт газа из Украины открыл "Укртрансгаз"
Украина начала экспортировать газ в направлении Венгрии. Об этом 12 апреля написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"УТГ ("Укртрансгаз". – Ред.) открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии", – сообщил он.
Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ): за первые два дня – 5 и 6 апреля – запасы увеличились на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м газа.
В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в хранилищах Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.
11 апреля Коболев сообщил, что "Нафтогаз" подал на рассмотрение Кабинета министров откорректированный финансовый план на 2019 год. В документе, в частности, отражена необходимость накопления около 20 млрд куб. м газа в украинских ПХГ.
Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко озвучил основные шаги "Нафтогаза" на случай остановки транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
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