Украина начала копить газ на следующую зиму

"Нафтогаз" страхуется на случай, если "Газпром" перекроет транзит в Европу

Фото: AFP

Украина начала копить газ на следующую зиму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed9/85a/5c3ed985a5a3a.jpg 2019-04-08T10:58:44+03:00 Экономика "Нафтогаз" страхуется на случай, если "Газпром" перекроет транзит в Европу

Украина с 5 апреля 2019 года начала сезон закачки природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пополнив запасы на протяжении 5-6 апреля на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м. При этом "Нафтогаз Украины" планирует привлечь финансирование международных финансовых организаций для покупки газа и его закачки в ПХГ.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ Украины снизились на 8,45 млрд куб. м (с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м).

При этом Украина 1-6 апреля 2019 года увеличила импорт газа до 25 млн куб. м/сутки по сравнению с мартом (в первой половине – 16,9 млн куб. м/сутки, во второй половине марта – 23,9 млн куб. м/сутки), что связано со сложившейся на европейском рынке благоприятной ценовой конъюнктурой.

Ранее, в начале марта, Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Поэтому войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Ранее директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко также отмечал, что вариант прекращения "Газпромом" транзита газа после достройки газопровода "Северный поток – 2" является основным.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м. А отбор газа в первом квартале 2019 года составил 5,1 млрд куб. м.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина начала копить газ на следующую зиму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Запад Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.