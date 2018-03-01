Украина начала насчитывать пеню "Газпрому"

Сегодня, 13:18

"Нафтогаз" заработал уже полмиллиона долларов за 1 марта

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Согласно решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, российский "Газпром" должен выплачивать "Нафтогазу Украины" 500 тысяч долларов процентов ежедневно до момента выплаты задолженности в полном объеме. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Экономическая правда".

"Газпром" в соответствии с обязательствами, должен заплатить все средства (2,56 млрд долларов – Ред.), начиная с 28 февраля. То есть, уже сегодня начисляются проценты, за то, что они не оплатили. Проценты составляют сумму в полмиллиона долларов [в день]. Сегодняшний день пройдет не зря, и полмиллиона долларов "Нафтогаз" уже заработал", – сказал Витренко.

В "Нафтогазе" ожидают, что "Газпром" оплатит 2,56 млрд долларов плюс проценты. 

"Это будет беспрецедентно, если не выполнятся решения арбитража. Особенно в деле, результат которого видит весь мир", – добавил Витренко.

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев также отметил, что, не выполняя решения трибунала, "Газпром" "снова доказывает, что он является ненадежным партнером, который игнорирует принципы корректного ведения бизнеса и соблюдения норм контрактов".

"Это игнорирование является тем сигналом, который указывает на то, что будет происходить с европейским рынком газа, если будет построен "Северный поток-2". "Они так же будут шантажировать страны Западной Европы. Я понимаю нежелание Газпрома платить, но мы сделаем все возможное для того, чтобы европейские партнеры могли убедиться, с каким контрагентом они имеют дело", – считает Коболев.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,6 млрд долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Как известно, первое решение Стокгольмский арбитраж вынес по спору Украины и России о контракте на поставки газа, а второе касалось транзитного контракта.
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