Украина начала продавать зерно нового урожая

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 25 июля экспортировала 1,49 млн тонн зерновых.

Это на 15,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Всего экспортировано около 433 тысяч тонн пшеницы, 430 тысяч тонн ячменя, 631 тысяч тонн кукурузы.

Кроме того, по состоянию на 25 июля Украина экспортировала 2 тысяч тонн муки.

Напомним, за маркетинговый год 2017/2018 года Украина экспортировала зерна почти на 6,4 миллиарда долларов США. Крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет (на 724 млн долларов, 11,4%), Китай (на 594 млн долларов, 9,3%), Испания (на 459 млн долларов, 7,2%), Индонезия (на 375 млн долларов, 5,9%) и Нидерланды (на 348 млн долларов, 5,5%).

В разрезе культур было экспортировано:

кукурузы – 17,8 млрд тонн на 2,86 млрд долларов (Китай – 16,4%, Египет – 13,6%, Нидерланды – 12,2%);

пшеницы – 17,2 млн тонн на 2,83 млрд (Индонезия – 13,3%, Египет – 11,8%, Бангладеш – 8,7%);

ячменя – 4,3 млн тонн на 0,64 млрд (Саудовская Аравия – 41,2%, Китай – 19,3%, Ливия – 6,6%).

Как сообщалось, в июне аграрии юга Украины били тревогу: затяжная засуха и июльские обильные дожди, по их мнению, могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, а это 7-8 млн тонн. Впрочем, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета заверил, что в Украине будет более чем достаточно зерна для потребления. По его словам, на пищевые потребности украинцам достаточно пятой части объемов производства пшеницы.

Кроме того, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых на уровне 60 млн тонн.