Украина начала виртуальный реверс газа из Польши: зачем это нужно

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока "Нафтогаз Украины" готовится к виртуальному реверсу газа из Словакии, такой реверс был запущен между Украиной и Польшей. Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС" Сергей Макогон. По его словам, украинские трейдеры уже активно используют новые возможности и начали поставки газа из Польши через ГИС "Дроздовичи".

"Если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9 минус 2)", – объяснил Макогон принцип работы виртуального реверса на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ранее нельзя совершать такие операции из-за транзитного контракта с "Газпромом", а потому Украина была вынуждена физически вывозить все объемы газа в Польшу через "Дроздовичи" и завозить нужные объемы назад через "Германовичи". Это требовало затрат на прокачку, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода "Германовичи".

Реклама

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)", – добавил Макогон.

Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас Украина может импортировать через виртуальный реверс до 9 млн куб. м в сутки, или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. При этом украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.

В тренде В Украине все больше фальшивых денег: какие купюры подделывают чаще всего

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что подписанный 31 декабря в Брюсселе технический договор между операторами ГТС Украины и Словакии о взаимодействии (IA, interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года открывает возможность осуществления виртуального реверса.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама