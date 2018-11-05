Украина начала вводить план "Б" по "Северному потоку – 2"

"Нафтогаз Украины" приступил к выполнению плана "Б", разработанного на случай запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире ZIK.

Витренко считает, что "Северный поток – 2" будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает этот проект. Также Витренко опасается, что в таком случае транзит газа через территорию Украины может полностью остановиться, поэтому "Нафтогаз" начал реализацию запасного плана.

"Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять – это компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года", – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что это все же резервный вариант. А план "А" – сохранить транзит. При этом Витренко пояснил, что сохранение транзита может быть только документально гарантировано, однако российская сторона уже показала, что не соблюдает гарантии.

"У нас нет никакого подписанного контракта. Даже если бы он был, то контракт, подписанный с россиянами, мы понимаем, он ничего не стоит. Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий", – заключил Витренко.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "Россия предоставит Украине транзитные гарантии и все останутся довольны", так как для Киева важны доходы от транзита газа в бюджет.

"Что касается "Северного потока – 2", нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – сказала Меркель.

В вот украинский Минфин подсчитал возможные потери Украины от "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

При этом, как считают эксперты, у России все равно нет уверенности в том, что "Северный поток – 2" будет достроен: