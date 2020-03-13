Украина начала закачку газа в подземные хранилища

В "Операторе ГТС" объяснили, с чем связаны рекордные запасы голубого топлива

После того, как запасы зимнего газа в Украине упали ниже 16 млрд кубометров, страна с 11 марта начала закачку голубого топлива в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщила госкомпания "Оператор ГТС Украины".

"Нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 3,84 млн куб. м. В частности, ПХГ 11 марта пополнились на 3,87 млн куб. м при отборе 0,03 млн куб. м", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 марта в ПХГ находилось 15 млрд 808,81 млн куб. м газа.

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"Такой объем газа даже превышает уровень запасов при вхождении в отопительный сезон 2016/17 гг., когда в хранилищах находилось 14,732 млрд куб. м (12 октября-2016). Столь значительные запасы связаны с закачкой дополнительных объемов в хранилища на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины после 2019 года, а также аномально теплой зимой", – объяснили в "Операторе ГТС".

Кроме того, Украина с марта увеличила импорт газа на треть. Если среднесуточный импорт газа на протяжении февраля составил 29,4 млн куб. м, то 1-11 марта он возрос до 39,6 млн куб. м/сутки.

"С учетом теплой погоды, а также значительных запасов в ПХГ и существующей текущей добычи, которые полностью могут удовлетворить внутреннее потребление, рост импорта может быть связан с завозом в страну излишков газа из Европы", – резюмировали в госкомпании.

Как известно, на старте сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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