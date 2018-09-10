Украина накопила на зиму 15 миллиардов "кубов" газа

При этом подземные хранилища еще не заполнены и на половину

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины увеличился до 15,09 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы, госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, ПХГ Украины заполнены на 48%. Сейчас газ из них не отбирается.

За последние отчетные сутки, 8 сентября, в хранилища закачали 50,26 млн куб. м газа.

При этом Украина получила за сутки от Словакии 24,92 млн куб. м, от Венгрии – 15,83 куб. м. Из Польши газ не поставлялся.

Напомним, Украина уже более 1000 дней живет без газа из России. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

Как известно, на отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за его своевременный старт несут муниципалитеты. По словам главы правительства, в Украине достаточно запасов газа для начала отопительного сезона:



