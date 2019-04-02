Украина накормит Саудовскую Аравию говядиной
Госпотребслужба согласовала международный ветеринарный сертификат
Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт украинской говядины и продуктов из нее в Саудовскую Аравию.
Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Соответствующий документ был согласован с компетентным органом Саудовской Аравии.
Когда могут начаться поставки, не сообщается.
Ранее Госпотребслужба сообщила, что Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.
Кроме того, украинская сторона согласовала требования к экспорту молочной продукции в Оман.
Напомним, по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).
Как выбрать качественное мясо, смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина накормит Саудовскую Аравию говядиной". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина покинула тройку стран-экспортеров меда
Поставки украинского меда на внешние рынки упали более чем на четверть
Украина установила новый рекорд по экспорту курятины
В числе стран, которые покупали украинскую курятину, Саудовская Аравия и Нидерланды