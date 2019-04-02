Украина накормит Саудовскую Аравию говядиной

Госпотребслужба согласовала международный ветеринарный сертификат

Фото: Pixabay

Украина накормит Саудовскую Аравию говядиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc4/cec/5c7fc4cecac68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc4/cec/5c7fc4cecac68.jpg 2019-04-02T06:06:00+03:00 Экономика Госпотребслужба согласовала международный ветеринарный сертификат

Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на экспорт украинской говядины и продуктов из нее в Саудовскую Аравию.

Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующий документ был согласован с компетентным органом Саудовской Аравии.

Когда могут начаться поставки, не сообщается.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

Кроме того, украинская сторона согласовала требования к экспорту молочной продукции в Оман.

Напомним, по итогам 2018 года Украина открыла 85 новых рынков для различных видов продукции. В Госпотребслужбе отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза, 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

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