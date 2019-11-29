Украина намолотила рекордные 74,3 млн тонн зерновых

По словам Милованова, средняя урожайность в этом году составляет 4,93 т/га

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина по состоянию на 28 ноября собрала рекордные 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 млн га. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, на фоне прогноза урожая в 80 млн тонн.

"Рекордные показатели урожая 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га, или 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (в 2018 году – 4,7 т/га)", - написал министр.

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Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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