Украина наращивает добычу газа благодаря новым технологиям
Компания ДТЭК Нефтегаз внедряет передовой опыт ради того, чтобы сделать Украину более энергонезависимой
Украина – вторая в Европе по количеству голубого топлива, которое лежит просто под ногами, в земле. Опережает по количеству запасов нашу страну только Норвегия.
При этом Украина покупает газ у других стран и лишь пытается отказаться от импортного. Чтобы помочь стране стать энергонезависимой и добывать больше, "ДТЭК Нефтегаз" использует в работе новые технологии и иностранный опыт.
Сегодня в компании прошло очередного видеосовещание. На связи с Киевом, в частности, была Полтава. Состоялся разговор о том, как искать залежи газа в глубоких горизонтах – более шести километров. Посоветоваться представители компании часто зовут не только украинских, но и иностранных экспертов.
"Вы не должны сомневаться, вы должны тестировать новые инструменты, которые есть на рынке, даже если это займет некоторое время. Также надо внедрять новые методологии, которые долго разрабатывали в западных странах", – говорит иностранный эксперт Жан Люк Дебрю.
Опытом с украинскими добытчиками газа готовы делиться прославленные на весь мир консультанты и эксперты. Несмотря на плотный график и разницу во времени специалисты из разных стран и разных компаний находят возможность выйти на связь. Экспертный совет, который создал "ДТЭК Нефтегаз" – это десятки специалистов. Они обмениваются мнениями, советуются, спрашивают и находят выход из самых нестандартных ситуаций. Сначала компания внедряет эти решения у себя на производстве, а затем воспользоваться международным опытом сможет и вся отрасль.
"Для увеличение объема добычи газа и приближении Украины к энергетической независимости необходимо внедрять системно новые технологии и инновации. Именно поэтому "ДTЭK Нефтегаз" создал, сформировал экспертный совет с числа ведущих международных экспертов, которые будут помогать нашей команде анализировать сложные технологические, геологические вопросы и внедрять лучшие мировые практики в Украине", – рассказал генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.
Именно современные технологии дали компании возможность пробурить в этом году глубокую скважину на Полтавщине за рекордные три с половиной месяца. Ранее в Украине на это тратили больше года. "ДТЭК Нефтегаз" активно развивает не только свои предприятия, но и всю отрасль. В Украину идут иностранные инвестиции и опыт.
"Опыт зарубежных стран, опыт ведущих регионов, где быстро наращивается добыча газа и нефти, доказывает, что именно благодаря использованию более эффективных или наиболее эффективных технологий в регионе и достигается такой эффект. Кажется, парадокс. Вы бурите, используя меньше станков, но при этом добыча идет вверх. Технология – это одна сторона медали. Надо уметь еще ими пользоваться", – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.
Украина имеет большой потенциал для добычи голубого топлива. Его запасов хватит на десятки лет. Но большая часть слишком глубоко под землей. И чтобы достать оттуда газ, придется осваивать новые технологии и использовать опыт иностранных компаний.
Ранее сообщалось, что "ДТЭК Нефтегаз" и компания Q.B. Johnson Manufacturing (США), ведущий мировой производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, провели конференцию "Основные аспекты при выборе технологии подготовки газа. Сравнение подходов Северной Америки и Украины". Семинар посетили более 50 участников, в том числе представители крупнейших украинских газодобывающих компаний.
Кроме того, Украина провела конкурс на право разрабатывать новые участки, где могут быть залежи голубого топлива. Среди участников – украинские и иностранные инвесторы. Они готовы инвестировать почти полмиллиарда долларов на поиски топлива.
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