Украина наращивает долги в гривне и долларах

В июле 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 3,79% в гривне – до 2,355 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до 85,05 млрд долларов. Для сравнения, в июне гривневый долг увеличился на 2,7%, а долларовый – на 3,5%.

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Как свидетельствуют данные Минфина, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом.

В частности, в июле прямой госдолг в долларовом выражении снизился на 0,23% – до 74,84 млрд долларов, в гривневом – вырос на 3,49%, до 2,072 трлн грн. При этом внешний прямой долг в июле в долларах вырос на 2,75% – до 43,12 млрд долларов (в гривне – на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

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Гарантированный государством долг в июле 2020 увеличился на 5,98% – до 282,55 млрд грн, в долларах – на 2,14%, до 10,2 млрд долларов, в том числе внешний – на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах – на 2,84%, до 9,42 млрд долларов.

Напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stand-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами.

Первый транш, который уже получил Киев – 2,1 млрд долларов, – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

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