Украина наращивает экспорт кукурузы – США улучшили прогноз
Обновленный прогноз опубликовало Министерство сельского хозяйства США
Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ), который завершается 30 июня, на 500 тыс. тонн. Об этом говорится в мартовском отчете ведомства.
Объем поставок с июля 2018 года по июнь 2019-го ожидается на уровне 29 млн тонн.
При этом прогноз производства кукурузы в текущем МГ сохранился на уровне февральских данных – 35,5 млн тонн.
Министерство сельского хозяйства США также сохранило предыдущий прогноз экспорта и производства ячменя в Украине за указанный период без изменений – 4,2 млн тонн и 7,4 млн тонн соответственно.
Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.
Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года по состоянию на 6 марта экспортировали 33,3 млн тонн зерновых, в частности 16,8 млн тонн кукурузы.
По данным СМИ, Индия заключила контракт на импорт около 100 тысяч тонн кукурузы из Украины. Официального подтверждения информации нет.
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