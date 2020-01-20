Украина наращивает экспорт курятины: почему украинцам приходится покупать дорогое мясо

Популярность украинской мяса за рубежом влияет на цены в Украине

Украинские куры становятся все популярнее за рубежом. По словам министра экономики Тимофея Милованова, по объемам экспорта мы на четвертом месте в мире. Впрочем, это не значит, что украинцы могут наслаждаться дешевой курятиной.

Проверяем палатки с курятиной на одном из столичных рынков. Товар тут – на любой вкус. За крылышки просят от 30 гривен, за кило филе – до 99 гривен.

"Сейчас немножко продажи упали, потому что видимо после нового году понаедались", – жалуется продавщица Людмила. И нахваливает ассортимент: "Домашняя, фермерская курица, которая вскармливается хорошо. Качественное мясо. Я думаю, что 79 гривен за килограмм – это большая цена для качественного мяса".

В соцсетях профильный министр Тимофей Милованов не скрывает радости из-за того, что украинская курятина приобретает все большую популярность в мире: "Победы в агро. Украина вошла в ТОП 5 мировых экспортеров курятины. Опережают Украину Бразилия, ЕС и Таиланд".

Однако, агроэксперт Богдан Андрющенко объясняет, что это только прогноз от Министерства аграрной политики США:

"Цифра, которую предполагают американские специалисты, она говорит об ориентировочных 400 тысячах 2019 год, 400 тысяч тонн экспорта из Украины. И плюс 50 тысяч квоты, которую Украина скорее всего выполнит в полном объеме. И будет 450 тысяч".

И хотя наша страна стабильно входит в десятку экспортеров мяса птицы в мире, в самой Украине стратегический продукт оказывается не таким уж и доступным.

"То, что мы сейчас активно ориентируемся на экспорт, это имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Причем недостатки мы чувствуем гораздо злее. Внешняя цена диктует внутреннюю цену", – отмечает эксперт.

Проще говоря, мы едим дорогую курятину, поскольку много ее экспортируем. Ведь производителям нет смысла продавать внутри страны мясо птицы дешево, когда это же мясо можно продать за рубежом дороже.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина установила новый рекорд по экспорту курятины в 2019 году. В числе стран, которые покупали украинскую курятину, даже Саудовская Аравия и Нидерланды.

При этом в Украине мясо теряет популярность – украинцев отпугивают цены. Несмотря на то что этот продукт дорожает медленнее прочих – всего +1,5% за восемь месяцев – покупать его больше не стали.

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