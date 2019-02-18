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Украина наращивает продажи кукурузы: появились последние данные

Сегодня, 19:31

В сентябре–январе экспорт превысил аналогичный показатель прошлого сезона на 75,4%

Фото: Pixabay
Украина наращивает продажи кукурузы: появились последние данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae9/a4d/5c6ae9a4d4964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae9/a4d/5c6ae9a4d4964.jpg Экономика В сентябре–январе экспорт превысил аналогичный показатель прошлого сезона на 75,4%

Украина продолжила тенденцию наращивания экспорта кукурузы, которая наблюдалась осенью 2018 года, – в период с сентября 2018 года по январь 2019-го включительно продажи достигли 11,4 млн тонн. Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".

По данным аналитиков, экспорт превысил аналогичный показатель прошлого сезона на 75,4%.

За сентябрь–январь более 69% от общего объема экспорта кукурузы пришлось на Европейский Союз. Продажи в страны Евросоюза увеличились на 144% – до 7,9 млн тонн.

Китай стал вторым крупнейшим потребителем украинской кукурузы (+31%, 1 млн тонн).

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Экспорт украинской кукурузы вырос в направлении таких ключевых рынков, как Египет и Ливия. Рост поставок отмечен также в Ливан.

"Темпы экспорта кукурузы в феврале продолжают расти и смогут превысить объемы январского экспорта", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Индия заняла лидирующую позицию в рейтинге стран, которые больше всего импортировали украинской аграрной продукции в 2018 году (1,8 млрд долларов). На втором месте расположился Китай (1 млрд долларов), который, в частности, купил кукурузы на 489 млн долларов.

Несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

Кроме того, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:

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Тег продукты, экспорт, Китай, Евросоюз, кукуруза, продукты питания

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