Украина наращивает продажи кукурузы: появились последние данные
В сентябре–январе экспорт превысил аналогичный показатель прошлого сезона на 75,4%
Украина продолжила тенденцию наращивания экспорта кукурузы, которая наблюдалась осенью 2018 года, – в период с сентября 2018 года по январь 2019-го включительно продажи достигли 11,4 млн тонн. Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".
По данным аналитиков, экспорт превысил аналогичный показатель прошлого сезона на 75,4%.
За сентябрь–январь более 69% от общего объема экспорта кукурузы пришлось на Европейский Союз. Продажи в страны Евросоюза увеличились на 144% – до 7,9 млн тонн.
Китай стал вторым крупнейшим потребителем украинской кукурузы (+31%, 1 млн тонн).
Экспорт украинской кукурузы вырос в направлении таких ключевых рынков, как Египет и Ливия. Рост поставок отмечен также в Ливан.
"Темпы экспорта кукурузы в феврале продолжают расти и смогут превысить объемы январского экспорта", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Индия заняла лидирующую позицию в рейтинге стран, которые больше всего импортировали украинской аграрной продукции в 2018 году (1,8 млрд долларов). На втором месте расположился Китай (1 млрд долларов), который, в частности, купил кукурузы на 489 млн долларов.
Несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.
Кроме того, Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:
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