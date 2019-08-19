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Украина наращивает запасы газа на зиму: сколько закачано

19 августа, 13:08

По данным "Укртрансгаза", только за 17 августа объем закачанного газа превысил 74 млн кубометров

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 17 августа составили почти 17,17 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 19 августа.

По информации компании, за сутки закачано 74,36 млн куб. м газа.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 

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газ Укртрансгаз ПХГ запасы газа

Источник: Сегодня

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