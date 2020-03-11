Украина нарастила долги: в Счетной палате назвали цифры

На погашение госдолга удалось сэкономить, но это не очень хорошо, заявил Пацкан

В марте 2020 года Украина активно рассчитывается по кредитам, однако за январь и февраль государственный долг вырос на 2,6%, или более чем на 4,6 млрд гривен. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Девальвация в январе-феврале этого года гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 4,64 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний – сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)", – сказал Пацкан.

По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд гривен, или 87,6% плана на отчетный период.

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"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни по отношению к доллару, чем учтен в государственном бюджете на этот год. И нам снова приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь закладывание в бюджет курса гривни, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем", – объяснил Пацкан.

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Он напомнил, что фактический курс гривни в среднем за январь-февраль составил 24 грн/долл., тогда как в расчетах показателей бюджета на 2020 год – 27 грн/долл. Только в январе это привело к недопоступлению в бюджет 2,3 млрд гривен доходов.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов. Бюджет-2020 также предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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