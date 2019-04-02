Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-10 ключевых импортеров
Экспорт продукции аграрного сектора за два месяца увеличился на 24,4%
Экспорт продукции аграрного сектора из Украины в январе-феврале 2019 года увеличился на 24,4%, или на 683,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 3,5 млрд долларов.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, сообщает 2 апреля пресс-служба Минагрополитики.
"Аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины заняла долю 43,9%. Лидерами среди продуктов, которые экспортировались, стали: кукуруза (доля в общем аграрном экспорте – 33,6%), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (20,13%), а также и пшеница и смесь пшеницы с рожью (11,84%)", – сказала она.
По ее словам, в первые два месяца этого года значительными темпами рос экспорт таких продуктов, как кукуруза – на 84,4% (на 528,4 млн долларов); пшеница – на 27,8% (почти на 90 млн долларов); жмых и другие твердые отходы подсолнечного масла – на 39,7% (на 55,8 млн долларов); семян рапса – на 82,1% (на 30,2 млн долларов); жмых и другие твердые отходы соевого масла – в 2,1 раза (на 26,2 млн долларов).
В ТОП-10 крупнейших импортеров украинской сельскохозяйственной продукции за январь-февраль вошли:
- Индия – 9,6%;
- Египет – 9,1%;
- Турция – 7,8%;
- Нидерланды – 7,4%;
- Испания – 6,7%;
- Китай – 5,8%;
- Италия – 3,8%;
- Польша – 3,3%;
- Германия и Беларусь – по 2,9%.
Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа по производству зерна в весе после доработки – он составил 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
Несмотря на то, что по итогам прошлого года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.
Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:
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