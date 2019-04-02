Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-10 ключевых импортеров

Экспорт продукции аграрного сектора за два месяца увеличился на 24,4%

Фото: Pixabay

Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-10 ключевых импортеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b2/a47/5c87b2a474df0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b2/a47/5c87b2a474df0.jpg 2019-04-02T21:26:00+03:00 Экономика Экспорт продукции аграрного сектора за два месяца увеличился на 24,4%

Экспорт продукции аграрного сектора из Украины в январе-феврале 2019 года увеличился на 24,4%, или на 683,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 3,5 млрд долларов.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, сообщает 2 апреля пресс-служба Минагрополитики.

"Аграрная и пищевая продукция в общем экспорте Украины заняла долю 43,9%. Лидерами среди продуктов, которые экспортировались, стали: кукуруза (доля в общем аграрном экспорте – 33,6%), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (20,13%), а также и пшеница и смесь пшеницы с рожью (11,84%)", – сказала она.

По ее словам, в первые два месяца этого года значительными темпами рос экспорт таких продуктов, как кукуруза – на 84,4% (на 528,4 млн долларов); пшеница – на 27,8% (почти на 90 млн долларов); жмых и другие твердые отходы подсолнечного масла – на 39,7% (на 55,8 млн долларов); семян рапса – на 82,1% (на 30,2 млн долларов); жмых и другие твердые отходы соевого масла – в 2,1 раза (на 26,2 млн долларов).

В ТОП-10 крупнейших импортеров украинской сельскохозяйственной продукции за январь-февраль вошли:

Индия – 9,6%;

Египет – 9,1%;

Турция – 7,8%;

Нидерланды – 7,4%;

Испания – 6,7%;

Китай – 5,8%;

Италия – 3,8%;

Польша – 3,3%;

Германия и Беларусь – по 2,9%.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа по производству зерна в весе после доработки – он составил 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Несмотря на то, что по итогам прошлого года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

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