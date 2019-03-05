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Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-5 ключевых импортеров

Сегодня, 14:45

По словам Трофимцевой, экспорт продукции АПК в январе вырос на 321 млн долларов

Фото: Getty Images
Украина нарастила экспорт агропродукции: ТОП-5 ключевых импортеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6f/f19/5c7e6ff19c36d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6f/f19/5c7e6ff19c36d.jpg Экономика По словам Трофимцевой, экспорт продукции АПК в январе вырос на 321 млн долларов

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в январе 2019 года составил 1,7 млрд долларов, увеличившись почти на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом заявила и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, сообщает сегодня пресс-служба Министерства.

По ее словам, украинский аграрный экспорт вырос на 321 млн долларов.

Трофимцева добавила, что лидерами сельскохозяйственного экспорта остаются зерновые культуры (44,6%), масла (19,8%) и семена масличных культур (9,7%).

"На первое место среди наших рынков сбыта вышли страны ЕС, куда мы за январь текущего года экспортировали продукции на 668 млн долларов. Страны Азии уступили нашим европейским соседям с результатом чуть более 641 млн долларов, а третье место – у стран Африки, где украинский агроэкспорт составил за этот период 292,2 млн долларов", – сказала Трофимцева.

ТОП-5 ключевых стран-импортеров украинской аграрной и пищевой продукции в январе:

  • Египет – 153,6 млн долларов;
  • Нидерланды – 149,9 млн долларов;
  • Индия – 143,9 млн долларов;
  • Испания – 135,8 млн долларов;
  • Турция – 112,3 млн долларов.

Напомним, пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия сообщила, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость этого экспорта выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходились на украинский аграрный экспорт.

В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. Основные товары, которые страна покупала, - продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкоголь.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке:

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Тег экспорт, АПК , Минагропрод

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