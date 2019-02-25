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Украина нарастила экспорт рыбы: названы главные страны-покупатели

Сегодня, 20:58

Стоимость экспорта рыбы и рыбной продукции за год выросла на 2,8 млн долларов

Фото: Государственное агентство рыбного хозяйства
Фото: Государственное агентство рыбного хозяйства.
Украина нарастила экспорт рыбы: названы главные страны-покупатели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/438/f58/5c7438f58ddcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/438/f58/5c7438f58ddcb.jpg Экономика Стоимость экспорта рыбы и рыбной продукции за год выросла на 2,8 млн долларов

Украина по итогам 2018 года экспортировала 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных ресурсов на 37,1 млн долларов. Об этом заявил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов, информирует пресс-служба ведомства.

"Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превышает показатель 2017 года", – говорится в сообщении.

По данным Госрыбагентства, около 35% экспортных поставок рыбы и продукции пришлись на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь. Еще 28% от общего объема были направлены в страны Европы – Данию, Германию, Францию и Венгрию. Украинские поставщики также осуществили значительные поставки в Турцию и Грузию, добавили в ведомстве.

При этом в сообщении говорится, что в 2018 году импорт рыбы и рыбной продукции увеличился до 379,5 тыс. тонн (+15,8% по сравнению с 2017-м), Сумма поставок составила 635,8 млн долларов.

Белов отметил, что более 90% объема импорта приходилось на те виды рыб, к которым Украина не имеет доступа и которые вылавливаются в водах морских экономических зон других государств.

Ранее Госрыбагентство сообщало, что в 2018 году производство рыбной продукции в Украине увеличилось на 3,3 тыс. тонн и составило почти 66,4 тыс. тонн.

В прошлом году также сообщалось, что Украина начала наращивать экспорт черной икры. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег экспорт, рыба, Госрыбагентство, продукты питания

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