Украина нарастила экспорт рыбы: названы главные страны-покупатели
Стоимость экспорта рыбы и рыбной продукции за год выросла на 2,8 млн долларов
Украина по итогам 2018 года экспортировала 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных ресурсов на 37,1 млн долларов. Об этом заявил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов, информирует пресс-служба ведомства.
"Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превышает показатель 2017 года", – говорится в сообщении.
По данным Госрыбагентства, около 35% экспортных поставок рыбы и продукции пришлись на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь. Еще 28% от общего объема были направлены в страны Европы – Данию, Германию, Францию и Венгрию. Украинские поставщики также осуществили значительные поставки в Турцию и Грузию, добавили в ведомстве.
При этом в сообщении говорится, что в 2018 году импорт рыбы и рыбной продукции увеличился до 379,5 тыс. тонн (+15,8% по сравнению с 2017-м), Сумма поставок составила 635,8 млн долларов.
Белов отметил, что более 90% объема импорта приходилось на те виды рыб, к которым Украина не имеет доступа и которые вылавливаются в водах морских экономических зон других государств.
Ранее Госрыбагентство сообщало, что в 2018 году производство рыбной продукции в Украине увеличилось на 3,3 тыс. тонн и составило почти 66,4 тыс. тонн.
В прошлом году также сообщалось, что Украина начала наращивать экспорт черной икры. Подробнее смотрите в сюжете:
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