Украина нарастила экспорт сыра
По данным ГФС, за два месяца украинский экспорт сыра увеличился на 2,1%
Украина по итогам января-февраля 2019 года увеличила экспорт сыра на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 1 тыс. тонн. Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
В ведомстве сообщили, что в денежном выражении экспорт сыра остался на прежнем уровне и составил 3,5 млн долларов.
При этом, по данным ГФС, объем импорта сыра в Украину за два месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился на 45,3% – до 2,6 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 34,7%, до 12,3 млн долларов.
Напомним, в январе 2019 года Украина увеличила экспорт сыров на 23,5% – до 455 тонн, а импорт – на 35,7%, до 1,18 тыс. тонн.
Журналисты "Сегодня" сообщали, какие продукты Украина отправляет заграницу и что импортирует: "Аграрный экспорт: чем Украина торгует с миром".
Ранее "Сегодня" писали, что киевлянка переехала в село, чтобы создавать уникальные элитные сыры. Подробнее смотрите в сюжете:
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