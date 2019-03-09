Украина нарастила экспорт сыра

По данным ГФС, за два месяца украинский экспорт сыра увеличился на 2,1%

Фото: Pixabay

Украина нарастила экспорт сыра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/153/130/5c8153130ca2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/153/130/5c8153130ca2e.jpg 2019-03-09T06:06:00+02:00 Экономика По данным ГФС, за два месяца украинский экспорт сыра увеличился на 2,1%

Украина по итогам января-февраля 2019 года увеличила экспорт сыра на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 1 тыс. тонн. Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В ведомстве сообщили, что в денежном выражении экспорт сыра остался на прежнем уровне и составил 3,5 млн долларов.

При этом, по данным ГФС, объем импорта сыра в Украину за два месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился на 45,3% – до 2,6 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 34,7%, до 12,3 млн долларов.

Напомним, в январе 2019 года Украина увеличила экспорт сыров на 23,5% – до 455 тонн, а импорт – на 35,7%, до 1,18 тыс. тонн.

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