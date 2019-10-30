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Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривне

30 октября, 11:32

Данные по итогам сентября обнародовало Министерство финансов

Фото из архива "Сегодня"

Фото из архива "Сегодня"

Совокупный государственный долг Украины, из-за выплат по которому сокращаются валютные резервы, в сентябре вырос в долларовом исчислении на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов, до 82,95 млрд долларов по сравнению с данным за август. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

А вот в гривнях государственный и гарантированный государством долг за сентябрь сократился на 3,4%, или 69,44 млрд, до 1,998 трлн гривен.

За девять месяцев с начала 2019 года госдолг в долларовом эквиваленте вырос на 5,9%, или 4,64 млрд долларов. При этом госдолг в гривнях сократился на 7,9%, или 170,7 млрд гривен.

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Как сообщалось, Министерство финансов Украины прогнозирует в четвертом квартале 2019 года выплаты по государственному долгу на уровне 80,30 млрд гривен, а за весь год – в размере 469,84 млрд гривен.

Между тем в проекте госбюджета-2020 говорится, что общий объем платежей по государственному долгу в 2020 году составит около 438,1 млрд грн, или 14,9 млрд долларов в эквиваленте, включая платежи в иностранной валюте в размере почти 9,2 млрд долларов.

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Источник: Сегодня

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