Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривнях

Данные по итогам июня обнародовало Министерство финансов

Фото: пресс-центр НБУ

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 1,96 млрд долларов по сравнению результатом мая – до 80,35 млрд долларов.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства финансов.

Из данных следует, что с начала года государственный долг вырос на 2,03 млрд долларов.

При этом объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 4,15 млрд гривен – до 2,10 трлн гривен.

Новости "Сегодня" сообщали, что по итогам мая совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов, а в гривневом – на 18,36 млрд гривен, до 2,11 трлн гривен.

Ранее мы опубликовали новый консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на третий квартал 2019 года. Подробнее читайте в статье "Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены".

Власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем. Подробнее смотрите в нашем июньском сюжете:

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