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Украина нарастила государственный долг в долларах

26 мая, 12:18

Ксения Капустинская

Гривневая задолженность перед кредиторами, наоборот, уменьшилась

В апреле 2020 года государственный и гарантированный государством долг в гривне снизился на 2,7%, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. Для сравнение в марте, наоборот, рос гривневый госдолг, а долларовый – падал.

"Традиционно, ключевым фактором выплыву на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 составила 4,04%", – говорится в обзоре, подготовленном министерством.

Так, госдолг в национальной валюте в апреле-2020 составил 2,196 трлн гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте – 81,4 млрд долларов.

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"Активность инвесторов в условиях мировой пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики были невысокими. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен", – говорится в материалах Минфина.

В тренде
Украина нарастила государственный долг в долларах

Выплаты в апреле составили 9,9 млрд гривен по погашению государственного долга и 9 млрд гривен – по обслуживанию.

"С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", – резюмировали в Минфине.

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Напомним, чтобы справится с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда (МВФ). Уже достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл., первый транш ожидается получить в течение двух-трех недель.

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долги Минфин Украина госдолг

Источник: Сегодня

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