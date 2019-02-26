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Украина нарастила импорт агропродукции: названы основные страны-поставщики

Сегодня, 13:01

Позицию главных поставщиков удерживают страны Европейского Союза

Фото: Pixabay
Украина нарастила импорт агропродукции: названы основные страны-поставщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/cbb/5c751bcbb497f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/cbb/5c751bcbb497f.jpg Экономика Позицию главных поставщиков удерживают страны Европейского Союза

Украина по итогам 2018 года увеличила импорт агропромышленной продукции до 5,5 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

Он напомнил, что в 2017 году стоимость импорта агропродукции составляла 4,6 млрд долларов.

Позицию основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Украине третий год подряд удерживают страны Европейского Союза. Стоимость поставок в 2018 году увеличилась до 2,7 млрд долларов с 2,3 млрд долларов в 2017-м.

Поставки продовольствия из стран Азии составили 1,1 млрд долларов, Латинской Америки – 409 млн долларов и Африки – 292 млн долларов.

Основные поставщики агропродукции в Украину (они обеспечили около 53% от общих стоимостных объемов импорта):

  1. Польша (556 млн долларов);
  2. Германия (493 млн долларов);
  3. Турция (382 млн долларов);
  4. Италия (277 млн долларов);
  5. США (242 млн долларов);
  6. Франция (242 млн долларов)
  7. Нидерланды (211 млн долларов);
  8. Норвегия (166 млн долларов);
  9. Индонезия (161 млн долларов);
  10. Китай (159 млн долларов).

В структуре импорта доминируют несколько групп продуктов:

  • рыба, ракообразные и моллюски (550 млн долларов);
  • плоды и орехи (526 млн долларов, за счет экзотических фруктов);
  • алкогольные и безалкогольные напитки (488 млн долларов, основная доля пришлась на этиловый спирт, вина и пиво);
  • табак (418 млн долларов);
  • различные пищевые продукты (407 млн долларов);
  • семена масличных культур (341 млн долларов, преимущественно подсолнечника)
  • какао-продукция (307 млн долларов).

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева сообщала, что лидерами поставок продукции агропромышленного комплекса из стран Евросоюза стали Польша, Германия, Италия, Франция и Испания.

Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, что украинцам продают отраву вместо еды. Первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка:

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Тег импорт, АПК , агропродукция, продукты питания, Николай Пугачев

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