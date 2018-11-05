Украина нарастила международные резервы

Сегодня, 19:47

В октябре золотовалютные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долларов

Украина нарастила международные резервы
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Международные резервы Украины за октябрь выросли на 99 млн долларов, или на 0,6% – до 16,737 млрд долларов по состоянию на 1 ноября. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

При этом, по данным Нацбанка, с начала года резервы сократились на 2,071 млрд долларов, или на 11%. По информации регулятора, на динамику резервов в октябре повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор купил на 198,5 млн долларов больше, чем продал.

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Как отметили в НБУ, долговые валютные платежи правительства за месяц в сумме 853 млн долларов почти полностью были компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ на 790,7 млн долларов.

Также в НБУ сообщили, что по состоянию на 1 ноября объем резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта, однако данные на начало ноября не учитывали недавнее размещение правительством еврооблигаций.

"Благодаря получению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до 18,069 млрд долларов, что соответствует 3 месяцам будущего импорта", – подсчитали в Нацбанке.

Ранее объем международных резервы Украины опустился ниже психологического уровня -  в сентябре 2018 года он сократился по сравнению с августом на 3,5%, до 16,64 млрд долларов. Этот объем резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта. Ранее ЗВР Украины покрывали не менее трех месяцев импорта.

  


Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%. 
НБУ, золотовалютные резервы, евробонды, ОВГЗ, ЗВР, международные резервы, еврооблигации

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Источник:

"Сегодня"

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