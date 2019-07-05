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Украина нарастила международные резервы

5 июля, 16:39

Данные опубликовал Национальный банк по состоянию на 1 июля

Фото: пресс-центр НБУ

Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 июля 2019 года, после сокращения до 19,4 млрд долларов месяцем ранее, увеличились на 6,4% – почти до 20,64 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, резервы выросли благодаря, прежде всего, размещению правительством еврооблигаций и покупки Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Новости "Сегодня" сообщали, что Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Регулятор ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. 

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. Только с начала 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн


В то же время, по данным Министерства финансов, прогнозные платежи по госдолгу за 2019 года составляют 487,96 млрд грн.

На прошлой неделе (24-27 июня) НБУ купил 44 млн долларов на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 40,5 млн долларов. Нацбанк активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма приблизилась к 1,64 млрд долларов.

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Тег НБУ, ЗВР, международные резервы

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