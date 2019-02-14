Украина нарастила покупку и продажу товаров: итоги года
В 2018 году внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира
По итогам 2018 года экспорт товаров из Украины составил 47,34 млрд долларов, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном сегодня, 14 февраля.
При этом импорт товаров достиг 57,14 млрд долларов. Показатель превысил объем импорта в 2017 году на 15,2%.
Отрицательное сальдо составило 9,8 млрд долларов, то есть Украина больше импортировала товары, чем экспортировала.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.
Ранее пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.
Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.
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