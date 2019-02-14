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Украина нарастила покупку и продажу товаров: итоги года

Сегодня, 19:57

В 2018 году внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира

Фото: AFP
Украина нарастила покупку и продажу товаров: итоги года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg Экономика В 2018 году внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира

По итогам 2018 года экспорт товаров из Украины составил 47,34 млрд долларов, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, опубликованном сегодня, 14 февраля.

При этом импорт товаров достиг 57,14 млрд долларов. Показатель превысил объем импорта в 2017 году на 15,2%.

Отрицательное сальдо составило 9,8 млрд долларов, то есть Украина больше импортировала товары, чем экспортировала.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Ранее пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

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Тег товары, экспорт, Госстат, товарооборот

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