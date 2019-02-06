Украина нарастила производство рыбной продукции
По данным Госрыбхоза, ее производство в 2018 году выросло на 5,2%, или на 3,3 тыс. т
Производство рыбной продукции в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 3,3 тыс. т и составило почти 66,4 тыс. т, сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства во вторник, 5 февраля.
В частности, больше всего было произведено:
- готовых продуктов и консервов из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот в уксусе, масле, маринаде, томате – 16,1 тыс. т (96% от показателя 2017 года);
- других готовых продуктов и консервов из рыбы – 12,4 тыс. т (117%);
- замороженной морской рыбы – 8,7 тыс. т (90%);
- копченой рыбы – 4,7 тыс. т (96%);
- сушеной и вяленой рыбы – 3,85 тыс. т (120%).
"В общем, производство рыбной продукции в 2018 году в абсолютном измерении выросло на 5,2% по сравнению с предыдущим периодом", – сказано в сообщении.
Напомним, по итогам 2017 года на внешние рынки было поставлено 652,7 т украинской мороженой рыбы на 1,1 млн долларов. Кроме того, Украина нарастила экспорт черной икры.
При этом за январь–октябрь 2018-го поставки мороженой рыбы на внешние рынки составили 511,9 т.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина нарастила производство рыбной продукции". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней
Рыбная диета для похудения относится к белковым. Она считается одной из самых эффективных
В Черкасской области рыбу спасают от удушья
Бойцы ГСЧС и обычные рыбаки рубят лед, спасая рыбу от удушья