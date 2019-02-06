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Украина нарастила производство рыбной продукции

Сегодня, 17:59

По данным Госрыбхоза, ее производство в 2018 году выросло на 5,2%, или на 3,3 тыс. т

Фото: darg.gov.ua (архив)
Фото: darg.gov.ua (архив).
Украина нарастила производство рыбной продукции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b01/edb/5c5b01edb55a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b01/edb/5c5b01edb55a5.jpg Экономика По данным Госрыбхоза, ее производство в 2018 году выросло на 5,2%, или на 3,3 тыс. т

Производство рыбной продукции в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 3,3 тыс. т и составило почти 66,4 тыс. т, сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства во вторник, 5 февраля.

В частности, больше всего было произведено:

  • готовых продуктов и консервов из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот в уксусе, масле, маринаде, томате – 16,1 тыс. т (96% от показателя 2017 года);
  • других готовых продуктов и консервов из рыбы – 12,4 тыс. т (117%);
  • замороженной морской рыбы – 8,7 тыс. т (90%);
  • копченой рыбы – 4,7 тыс. т (96%);
  • сушеной и вяленой рыбы – 3,85 тыс. т (120%).

"В общем, производство рыбной продукции в 2018 году в абсолютном измерении выросло на 5,2% по сравнению с предыдущим периодом", – сказано в сообщении.

Напомним, по итогам 2017 года на внешние рынки было поставлено 652,7 т украинской мороженой рыбы на 1,1 млн долларов. Кроме того, Украина нарастила экспорт черной икры.

При этом за январь–октябрь 2018-го поставки мороженой рыбы на внешние рынки составили 511,9 т.

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Тег рыба, консервы, производство, Госрыбагентство

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