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Украина нарастила производство сельхозпродукции

Сегодня, 20:40

По данным Госстата, предприятия увеличили производство, а население – сократило

Фото: AFP
Украина нарастила производство сельхозпродукции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b67/fd4/5c8b67fd46183.jpg Экономика По данным Госстата, предприятия увеличили производство, а население – сократило

Украинские предприятия и население увеличили сельскохозяйственное производство на 3,2% в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, предприятия нарастили производство на 7%, а хозяйства населения – сократили на 1,1%.

При этом, по данным Госстата, сельскохозяйственное производство в феврале этого года выросло на 3,6% по сравнению с февралем-2018, а по сравнению с январем 2019-го – сократилось на 11,1%.

Данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Крыма, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. 

Ранее сообщалось, что победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:

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Тег сельское хозяйство, Госстат, продукты питания

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Источник:

УНИАН

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