Украина нарастила производство яиц

Данные за десять месяцев 2019 года опубликовала Госслужба статистики

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В Украине производство яиц, для роста цен на которые нет экономических оснований, в январе-октябре 2019 года увеличилось на 4%, или на 547 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство яиц за десять месяцев достигло 14,32 млрд штук, тогда как годом ранее – 13,78 млрд штук.

На украинских предприятиях этот показатель вырос до 7,75 млрд штук (+6,4%), а в хозяйствах населения – до 6,57 млрд штук (+1,2%).

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2017 года Украина заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

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В 2018 году страна получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Киев начал согласовывать условия ввоза украинских столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

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