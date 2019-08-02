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Украина нарастила прокачку газа: названы цифры

Сегодня, 16:01

Транзит природного газа за семь месяцев вырос более чем на 4 процента

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Украина нарастила прокачку газа: названы цифры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 Экономика Транзит природного газа за семь месяцев вырос более чем на 4 процента

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-июле 2019 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,19 млрд куб. м. Об этом информирует "Укртрансгаз".

По данным компании, за июль транзит газа из России по территории Украины составил 8,1 млрд куб. м, что на 4,3% меньше, чем за июль прошлого года.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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газ Россия ГТС Укртрансгаз транзит газа

Источник: УНИАН

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