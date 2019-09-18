Украина нарастила сельскохозяйственное производство

Данные по итогам восьми месяцев 2019 года опубликовал Госстат

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Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2019 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, которая ранее обнародовала данные по поголовью крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.

По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия за восемь месяцев нарастили производство на 11,8%, а хозяйства населения, наоборот, сократили на 2,3%.

Как следует из опубликованной инфографики, в январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале – 3,2%, в январе-марте – 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года – 2,3%, пяти месяцев – 2%, шести месяцев – 5,8%, а семи месяцев – 12%.

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

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