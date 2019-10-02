Украина нарастила транзит газа

"Укртрансгаз" отчитался о транзите природного газа за девять месяцев

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2019 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 66,31 млрд куб. м. Об этом сообщает государственная компания "Укртрансгаз".

В частности, за сентябрь транзит газа из России по территории Украины составил 6,76 млрд куб. м, что на 6,9% меньше, чем за сентябрь прошлого года.

Новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

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Напомним, что 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации о транзите газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

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В "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва подпишет контракт на транзит газа с Киевом, если Украина до конца 2019 года имплементирует европейское законодательство.

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