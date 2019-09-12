Украина нарастила транзит, импорт и закачку газа в хранилища: появилась статистика

Фото: "Укртрансгаз"

Объемы транзита российского газа по территории Украины в страны ЕС и Молдову с января по август 2019 года составили 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%. Об этом сегодня, 12 сентября, информирует пресс-служба "Укртрансгаза",

В то же время за восемь месяцев в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано 9,6 млрд куб. м газа (+33%), а отбор из ПХГ составил 5,1 млрд куб. м газа (-29%). К сентябрю запасы в хранилищах достигли 18,3 млрд куб. м (+25%).

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Компания также отметила, что не импортирует газ для своих нужд из России уже четвертое лето, а объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Импорт за восемь месяцев составил 9,6 млрд куб. м (+40%).

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

По состоянию на 11 сентября запасы газа в ПХГ превысили 19 млрд куб. м, а премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина закачала достаточный объем газа в хранилища на зиму.

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