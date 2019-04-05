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Украина нарастила транзит российского газа

Сегодня, 15:31

Транзитный объем газа из России по территории Украины в страны ЕС и Молдову вырос на 4%

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.
Украина нарастила транзит российского газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg Экономика Транзитный объем газа из России по территории Украины в страны ЕС и Молдову вырос на 4%

Украина в январе-марте 2019 года увеличила транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) в страны Евросоюза (ЕС) и Молдову до 21,2 млрд куб. м.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

За три месяца он вырос на 4%, или на 0,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"
Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"

Напомним, по итогам января-февраля объем транзита российского газа в страны ЕС и Молдову составил 13,8 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд куб. м, или на 15%.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Газ из России поставляется в Украину только для транзита, а закупки у "Газпрома" украинская сторона не осуществляет уже четвертую зиму.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин тогда заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:


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Тег газ, Укртрансгаз, транзит газа

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