Украина нарастила транзит российского газа
Транзитный объем газа из России по территории Украины в страны ЕС и Молдову вырос на 4%
Украина в январе-марте 2019 года увеличила транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) в страны Евросоюза (ЕС) и Молдову до 21,2 млрд куб. м.
Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
За три месяца он вырос на 4%, или на 0,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Напомним, по итогам января-февраля объем транзита российского газа в страны ЕС и Молдову составил 13,8 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд куб. м, или на 15%.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Газ из России поставляется в Украину только для транзита, а закупки у "Газпрома" украинская сторона не осуществляет уже четвертую зиму.
21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин тогда заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.
В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.
Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:
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