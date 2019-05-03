Украина нарастила транзит российского газа
Объемы транспортировки по сравнению с прошлым годом особенно выросли в апреле
Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-апреле 2019 года увеличился до 29 млрд кубометров. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы, госкомпания "Укртрансгаз".
Этот показатель на 5,6% выше, чем за аналогичный период 2018 года.
За апрель-2019 транзит газа из РФ по территории Украины составил 8,25 млрд кубометров, что на 8,6% больше, чем за апрель прошлого года.
Напомним, ранее в "Нафтогазе" отмечали, что Россия резко увеличила транзит газа через Украину. По словам главы украинской компании Андрея Коболева, причина состоит в ремонте трубопровода через Беларусь.
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.
После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают Украину.
В свою очередь Коболев сообщал, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину, поэтому "Нафтогаз" готовится к газовой войне с Россией.
Также в украинской компании сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:
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