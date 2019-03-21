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Украина нарастила внешние долги: НБУ показал сумму

Сегодня, 12:35

Обнародована общая сумма задолженности как государственного, так и негосударственного секторов

Фото: пресс-центр НБУ
Украина нарастила внешние долги: НБУ показал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg Экономика Обнародована общая сумма задолженности как государственного, так и негосударственного секторов

Валовой внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года вырос на 515 млн долларов, или на 0,5% – до 114,707 млрд долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

При этом долг сектора государственного управления вырос на 4,8% – до 40,128 млрд долларов, а долг центрального банка – на 17,6%, до 7,938 млрд долларов. Долг других депозитных корпораций сократился на 0,2% – до 5,797 млрд долларов, долг других секторов – на 3,9%, до 51,43 млрд долларов, межфирмовый долг – на 4,1%, до 9,414 млрд долларов.

Как известно, валовой внешний долг - это общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Включает не только государственный долг, но и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.).

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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Тег НБУ, долг, госдолг, задолженность, внешний долг, валовой внешний долг

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Сегодня

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