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Украина нарастила ввоз пальмового масла за 11 месяцев

1 января, 17:09

Общая стоимость ввезенного в Украину пальмового масла достигла почти 133 млн долларов

/ Фото: Getty Images

В январе-ноябре 2019 года Украина импортировала 199,5 тыс. т пальмового масла общей стоимостью 132,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные ГФС.

Наибольший объем пальмового масла в Украину был завезен из:

  • Индонезии — на 112,2 млн долларов (84,53%);
  • Малайзии — на 18,7 млн долларов (14,05%);
  • Швеции — на 804 тыс. долларов (0,61%);
  • Других стран — на 1,08 млн долларов (0,81%).

При этом Украина экспортировала в отчетном периоде 5,74 тыс. т пальмового масла на 3,77 млн долларов.

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Напомним, что в январе-ноябре 2019 года в Украине было произведено 5,016 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 14,2% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что полицейские задержали работников транспортной компании, которые продавали доверенный им товар. Всего сумма похищенного составила около 600 тысяч гривен.

Как известно, в Украине собираются, по примеру ряда европейских стран, запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Верховная Рада уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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Источник: Latifundist.com

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