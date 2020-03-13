Украина нарастила закупки газа за границей: названы цифры

Импорт голубого топлива заметно вырос, но остается ниже средних показателей за последние три года

Пока объемы транзита газа через Украину снижаются, импорт голубого топлива растет. Так, в феврале-2020 страна импортировала 981 млн куб. м газа, что на 47% больше, чем в феврале-2019. В целом импорт газа в январе-феврале превысил 1,4 млрд куб. м, свидетельствуют данные госкомпании "Оператор ГТС Украины".

Впрочем, показатели начала 2020 года все же остаются ниже средних за последние три года.

"Всего в январе-феврале 2020 импорт составил 1,44 млрд куб. м природного газа, что на 57% больше аналогичного показателя прошлого года и вместе с тем на 19% меньше среднего показателя в 2016-2019 годах", – говорится в сообщении пресс-службы "Оператора ГТС".

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В частности, в январе-феврале 2020 импорт газа из Словакии составил 987 млн ​​куб. м (+59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 229 млн куб. м (+41%), из Польши – 222 млн куб. м (+ 140%). Заметим, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс – 178 млн куб. м.

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"По состоянию на 11 марта 2020 все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года", – напомнили в компании.

Напомним, в 2019 году в целом Украина импортировала 11,66 млрд куб. м голубого топлива на общую сумму 2,3 млрд долларов. В 2018 году Украина импортировала 10,39 млрд куб. м газа на сумму 3,12 млрд долл. Таким образом, импорт газа в денежном выражении упал на 0,82 млрд долларов, а по объему вырос на 1,21 млрд кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Вместо этого газ с тех поступал исключительно из стран Евросоюза по реверсным маршрутам. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.

Такие заявления начали звучать после того, как Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.

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