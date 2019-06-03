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Украина нарастила запасы газа к зиме

3 июня, 13:43

За сутки в ПХГ закачано более 70 миллионов кубометров газа

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 июня составили 11,46 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 3 июня.

По информации компании, за сутки закачано 70,32 млн куб. м газа.

Напомним, Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. Неделю назад – по состоянию на 25 мая – запасы газа в ПХГ составляли 10,99 млн куб. м.

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Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ. Для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, ПХГ, запасы газа

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