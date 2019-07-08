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Украина нарастила запасы газа на зиму

8 июля, 11:41

В хранилищах оказалось больше топлива, чем на ту же дату в прошлые годы

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 6 июля составили 13,97 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

По информации компании, за сутки в хранилища закачано 74,45 млн куб. м газа.

При этом за сутки Украина импортировала 63,23 млн куб. м газа по европейскому направлению. Из Словакии поступило 41,66 млн куб. м, из Венгрии - 17,66 млл куб. м, а из Польши – 3,9 млн куб. газа.

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С момента начала закачки природного газа в хранилища - 4 апреля – объем запасов вырос на 59,8%, или 5,2 млрд куб. м. Нынешний объем превышает показатель запасов 6 июля 2018 года на 21,4%, а 6 июля 2017 года – 18,1%.

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища. Также Коболев отмечал, что "Нафтогаз" для привлечения финансирования готов выпустить еврооблигации, однако на это требуется разрешение Кабинета министров.

Как известно, с 2015 года Украина не импортирует газ из России. Весь объем российского топлива, который проходит через Украину – это транзит. При этом контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, транзит, запасы, импорт, Украина, ПХГ, Коболев, хранилища, запасы газа, импорт газа

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