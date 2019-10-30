Украина "наркотически зависима" от российского газа – американский дипломат

Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Проект газопровода "Северный поток – 2" в случае реализации может стать рычагом давления Москвы на Киев, заявил в среду замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ.

"Это может предоставить (России – Ред.) колоссальный рычаг давления", – сказал он на слушаниях в Конгрессе, обсуждая возможные последствия для Украины строительства этого газопровода.

Салливан пояснил, что со временем у Украины появилась "наркотическая зависимость" от российского газа, потому угроза поставок в обход республики может быть действенной.

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"Нашим приоритетом было противостояние реализации "Северного потока – 2", – напомнил Салливан, говоря о позиции администрации США.

Американский дипломат считает, что в создавшейся ситуации США есть смысл помогать Украине эффективнее использовать энергоресурсы и искать альтернативные источники поставок. Кроме того, он считал бы правильным "остановить "Северный поток – 2", чтобы газ продолжал поступать в Украину".

Напомним, Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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