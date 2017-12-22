Украина не будет платить России за газ для боевиков – решение суда

НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей", – сообщили в украинской компании.

При этом будущие поставки на неподконтрольные территории Донбасса не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации.

"В любом случае такие поставки не будут засчитаны в ежегодные контрактные объемы", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

В частности, суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз – в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Кроме того, суд понизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 года на 27,4% – до 352 долларов за тысячу кубометров.

При этом "Газпром" также уверен в своей победе в суде, так как согласно решению арбитража, Украина должна заплатить 2 млрд долларов, а контракт 2009 года остается действующим до 2019 года. В свою очередь, в "Нафтогазе" отметили, что благодаря пересмотру контрактной

цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.