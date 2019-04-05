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Украина не импортирует газ из РФ 1225 дней: сколько поступило из ЕС

Сегодня, 16:08

В январе-марте Украина получала газ исключительно из стран ЕС

Скриншот: utg.ua
Скриншот: utg.ua.
Украина не импортирует газ из РФ 1225 дней: сколько поступило из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/753/cdd/5ca753cdd9828.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/753/cdd/5ca753cdd9828.png Экономика В январе-марте Украина получала газ исключительно из стран ЕС

Украина не импортирует газ из России для своих нужд уже четвертую весну – 1225 дней. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В компании отметили, что в январе-марте 2019 года газ поступал исключительно из стран Европейского Союза (ЕС): из Польши – 0,3 млрд куб. м (+27%), из Словакии – 1 млрд куб. м (-23%), из Венгрии – 0,3 млрд куб. м (-6%).

"Всего за три месяца 2019 года в Украину импортировано 1,6 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 14%, или на 0,3 млрд куб. м, чем аналогичный прошлогодний объем", – сказано в сообщении.

Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"
Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"

По последним данным компании: 3 апреля в Украину поступило 5,7 млн куб. м газа из Словакии, 13,3 млн куб. м – из Венгрии и 4,9 млн куб. м – из Польши.

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год страна удвоила импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом – до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из РФ. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м, а в 2018 году – 10,6 млрд куб. м.

За первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:


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Тег газ, Укртрансгаз, импорт газа

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