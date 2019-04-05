Украина не импортирует газ из РФ 1225 дней: сколько поступило из ЕС
В январе-марте Украина получала газ исключительно из стран ЕС
Украина не импортирует газ из России для своих нужд уже четвертую весну – 1225 дней. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
В компании отметили, что в январе-марте 2019 года газ поступал исключительно из стран Европейского Союза (ЕС): из Польши – 0,3 млрд куб. м (+27%), из Словакии – 1 млрд куб. м (-23%), из Венгрии – 0,3 млрд куб. м (-6%).
"Всего за три месяца 2019 года в Украину импортировано 1,6 млрд куб. м голубого топлива, что меньше на 14%, или на 0,3 млрд куб. м, чем аналогичный прошлогодний объем", – сказано в сообщении.
По последним данным компании: 3 апреля в Украину поступило 5,7 млн куб. м газа из Словакии, 13,3 млн куб. м – из Венгрии и 4,9 млн куб. м – из Польши.
Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" в конце ноября 2015 года. В целом за 2015 год страна удвоила импорт природного газа из ЕС по сравнению с 2014 годом – до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из РФ. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м, а в 2018 году – 10,6 млрд куб. м.
За первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина не импортирует газ из РФ 1225 дней: сколько поступило из ЕС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украине нужно в пять раз меньше газа, чем продавала Россия: Порошенко рассказал о "точке невозврата"
Президент напомнил о регулярных обвинениях со стороны "Газпрома"
Украина заметно урезала закупки газа за границей
Потребление голубого топлива в стране падает, а добыча – растет